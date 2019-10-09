Son Dakika Haberleri: Samsun Canik Basket'te lige katılamama endişesi!
Son Dakika Spor Samsun Canik Basket'te lige katılamama endişesi!

Samsun Canik Basket'te lige katılamama endişesi!

38 dakika önce

Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Canik Basket'in Karadeniz'in basketboldaki tek Süper Lig takımı olduğuna işaret etti.

Samsun Canik Basket'te lige katılamama endişesi!, System.String[]

Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Canik Basket'in Karadeniz'in basketboldaki tek Süper Lig takımı olduğuna işaret etti.


Yaşanan ekonomik sorunları hatırlatan Şimşek, "Parayı 7 Ekim Pazartesi gününe kadar yatırmamız gerekiyordu. Uğraşarak süreyi 11 Ekim Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım yoksa Samsun Canik Basket, lige katılamayacak." diye konuştu.


Samsun ekibi transfer tahtasını açarsa 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te sahasında Adana Basketbol ile karşılaşacak.


Samsun Canik Belediyespor olan adını bir süre önce Samsun Canik Basket olarak değiştiren kulüp, 7 sezondur aralıksız Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyor.


Karadeniz, Samsun, Canik, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:26 
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