Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74 - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74 - Son Dakika Spor

Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin KaramanSamsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8,...

Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin Karaman


Samsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6


Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 6, Derin Yaya 6, Putnina 4, Bahar Öztürk 11, Warley 11, Nilay Aydoğan 4


1. Periyot: 7-20


Devre:  17-38


3. Periyot: 34-51


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Çankaya Üniversitesi, Canik Belediyespor, Aysu Keskin, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:21 
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