Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74

Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin Karaman
Samsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6
Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 6, Derin Yaya 6, Putnina 4, Bahar Öztürk 11, Warley 11, Nilay Aydoğan 4
1. Periyot: 7-20
Devre: 17-38
3. Periyot: 34-51
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