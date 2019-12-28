Samsun Canik Belediyespor 56-96 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun Canik Belediyespor 56-96 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Son Dakika Spor

Samsun Canik Belediyespor 56-96 Birevim Elazığ İl Özel İdare

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Sami Özel, Ogun Cılız, Umut Özgün ErgünSamsun Canik Belediyespor: Harris 15, Fatma Dilara Azaklı 4, Madden 6, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 7, Nikolic 6, Neslihan Külekçi 1, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör...

Samsun Canik Belediyespor 56-96 Birevim Elazığ İl Özel İdare, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Sami Özel, Ogun Cılız, Umut Özgün Ergün


Samsun Canik Belediyespor: Harris 15, Fatma Dilara Azaklı 4, Madden 6, Saadet Aysu Keskin 11, Trajchevska 7, Nikolic 6, Neslihan Külekçi 1, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6


Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör 3, Manolya Kurtulmuş 6, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 7, Willliams 12, Miray Şahin,Vaughn 15, Sanem Gamze Zeren 9, Kübra Erat 9, Slonjsak 20, Nevin Kristen Vatansever 15


1. Periyot: 13-27


Devre: 26-52


3. Periyot: 46-72


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Canik Belediyespor, Aysu Keskin, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:17 
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