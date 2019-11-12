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Samsun Canik Belediyespor Basketbol Takımı galibiyete hasret

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ligde galibiyete hasret kaldı.

Samsun Canik Belediyespor Basketbol Takımı galibiyete hasret, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ligde galibiyete hasret kaldı.


Ekonomik sorunlar nedeniyle lige son gün katılabilen Samsun ekibi, sezonun ilk 5 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde henüz galibiyetle tanışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Maddi sıkıntılar nedeniyle kulübün basketbol branşı kapanmak üzereyken yöneticiler olarak kendi imkanlarıyla transfer sorununu çözdüklerini belirten Şimşek, "Ligde oynadığımız 5 maçta da mağlup olduk. En yakın zamanda galibiyetle tanışmak istiyoruz. Şehrimizden maddi manevi destek bekliyoruz." diye konuştu.

Şimşek, takıma son olarak Makedon milli sporcu Nena Trajchevska'yı kattıklarını sözlerine ekledi.

Samsun Canik Belediyespor, ligde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'a 93-44, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 97-58, OGM Ormanspor'a 80-55, BOTAŞ'a 90-31 ve Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a da 82-76 mağlup oldu.

Canik Belediyespor, basketbol, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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