Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı - Son Dakika Spor

Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı

6 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ligin ilk yarısında galibiyetle tanışamadı.

Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ligin ilk yarısında galibiyetle tanışamadı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle lige son gün katılabilen Samsun ekibi, bu sezonun ilk yarısında oynadığı 12 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı.

Samsun Canik Belediyespor oynadığı son maçta ise deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'a 82-77 yenildi.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıdaki performanslarından üzüntülü olduklarını ifade etti.

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Şimşek, transfer yapmak için şehirden maddi destek beklediklerini söyledi.

Samsun ekibi ligde 12 puan ile son sırada yer alıyor.

Canik Belediyespor, Beşiktaş, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti
Adnan Dalgakıran kara tabloyu açıkladı: Kulübün masaları, sandalyeleri hacizli Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor Konyaspor, Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Son Dakika Haberleri
00:44 Serie A lideri Inter, Napoli deplasmanında kazandı - Son Dakika Spor
00:43 Fenerbahçe'den son dakika gece yarısı transfer operasyonu: Jordan Torunarigha! - Son Dakika Spor
00:26 İtalyan futbolcu de Rossi aktif kariyerini noktaladı - Son Dakika Spor
00:13 Antalyaspor, Kudryashov'u transfer etti - Son Dakika Spor
00:08 Konyaspor, Oğuzhan Özyakup'u istiyor - Son Dakika Spor
23:46 Beşiktaş'ın hedefindeki Dabbur'u West Ham da istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]