Samsun, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da 27 Mayıs darbesi kınandı - Son Dakika

Samsun, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da AK Parti teşkilatlarınca 27 Mayıs 1960 askeri darbesi kınandı.

AK Parti Samsun İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Cem Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve aziz milletinin, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze alarak bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Yazgan, 27 Mayıs'ın milli irade ile arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalara kazındığını kaydetti.

Çankırı

AK Parti Çankırı İnsan Hakları Başkanı İlhan Çakır, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını, bu uğurda çok bedel ödendiğini söyledi.

Milli iradenin yüksek teveccühü ile 1950 yılında dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye'ye çağ atlattıklarını ifade eden Çakır, "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir." dedi.

Darbeci zihniyetin varlığını yıllarca devam ettirdiğini, en son 15 Temmuz'da benzer senaryonun sahneye konulduğunu dile getiren Çakır, "Bu vesile ile 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Kastamonu

AK Parti Kastamonu Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Ziya Dönmez, partisinin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, medeniyet geleneği denildiğinde akla ilk olarak Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Dönmez, Türk milletinin demokrasi ve insan hakları adına çok sayıda bedel ödediğini vurgulayarak, "Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Dönmez, her türlü vesayete karşı var olan mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

-Amasya

AK Parti Amasya İnsan Hakları Başkanı Emine Ünlü, il binasındaki basın toplantısında, Türkiye'de toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

"27 Mayıs darbesi, milli iradeyle arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı." diyen Ünlü, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini 61'inci yılında da kınadıklarını vurguladı.