Samsun Çarşamba Havalimanı'nı nisan ayında 85 bin 879 kişi kullandı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nı nisan ayında 85 bin 879 kişi kullandı

11.05.2022 11:44
Samsun Çarşamba Havalimanı'nı nisan ayında 85 bin 879 kişi kullandı

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2022 yılı Nisan ayında 85 bin 879 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2022 yılı Nisan ayında 85 bin 879 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında yolcu trafiği, uçak iniş-kalkış ve yük trafiği ile ilgili bilgi paylaştı.

DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2021 yılı Nisan ayında 53 bin 556'sı iç hat, 4 bin 356'sı dış hat olmak üzere 57 bin 912 olan yolcu trafiğinin yaşandığını belirten Dağlı, 2022 yılı Nisan ayında ise yolcu trafiğinin iç hatta 74 bin 726, dış hatta 11 bin 153 ile toplamda 85 bin 879 kişi olarak gerçekleştiğini aktardı.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Nisan ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1198'i iç hat, 108'i de dış hat olmak üzere toplamda 1309, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise toplamda 799 ton oldu. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam yolcu trafiği 365 bin 769, uçak trafiği 4 bin 42, yük trafiği ise 3 bin 571 ton olarak gerçekleşti."

Samsun Çarşamba Havalimanı'nı nisan ayında 85 bin 879 kişi kullandı
Samsun Çarşamba Havalimanı'nı nisan ayında 85 bin 879 kişi kullandı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Çarşamba Havalimanı'nı nisan ayında 85 bin 879 kişi kullandı - Son Dakika


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