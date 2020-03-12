SAMSUN Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı - Son Dakika

SAMSUN Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı

7 saat önce

Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı SAMSUN'da lise öğrencisi Ş.O. (17), Çarşamba Köprüsü'nden atlayarak, intihar girişiminde bulundu.

SAMSUN Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı, System.String[]

Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı

SAMSUN'da lise öğrencisi Ş.O. (17), Çarşamba Köprüsü'nden atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen genç kız, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Ş.O., Çarşamba Köprüsü'nün korkuluklarından Yeşilırmak Nehri'ne atlayıp, intihara kalkıştı. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen liseli kız, ağır yaralandı. Ş.O.'nun atladığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle köprü ayağına inen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Ş.O.'yu bota alıp, kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri, Ş.O.'yu ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
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