"Samsun Çarşı 1919 Kadın Emeği Festivali"

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulunun kadının ekonomik hayata katılımı çalışma komitesi tarafından gerçekleştirilen "Çarşı 1919 Kadın Emeği Festivali" başladı.

İlkadım ilçesi Tütün İskelesi'nde başlayan ve 200 kadının, yaklaşık 2 bin el emeği ürünlerini sergilediği festivalde, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel potansiyelinin ortaya çıkarılması ve kadın emeğini arttırılması amaçlanıyor.

Festivalin açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, bu tür etkinlikleri önemsediklerini ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Açılışta Vali Yardımcısı Üçüncü ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile festivale katılan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla üzerinde "anne lütfen ölme" ve "kadına şiddete hayır' yazılı mor balonları gökyüzüne bıraktı.

Festival, 3 gün sürecek.