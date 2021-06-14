Samsun çiftçisine 18,4 milyon TL yağlı tohumlu bitkiler fark ödemeleri desteği yapılacak.

2020 Yılı Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemeleri Desteği ve Katı Organik Organomineral Gübre Desteği ödemeleri 18 Haziran Cuma gününden itibaren ödenmeye başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İlimizde Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Ladik, Terme ve Vezirköprü ilçelerimizde soya ve ayçiçeği yetiştirerek satışının ardından faturalarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eden 6 bin 25 üreticimize faturalandırdıkları 36 milyon 557 bin 330 kg ürün için 17 milyon 808 bin 512 TL destek ödemesi yapılacaktır. 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Ayvacı, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, Tekkeköy, Salıpazarı, Terme ve Vezirköprü ilçelerimizde üretimde kullandıkları katı organik ve organamineral gübreyi gübre takip sistemi üzerinden alan 517 üreticimize de 579 bin 251 TL destek ödemesi yapılacaktır. Ödemeler, 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren TC kimlik numaralarına göre Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından üretici hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır" dedi. - SAMSUN