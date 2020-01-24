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Samsun çiftçisine 4,5 milyon TL 'ÇATAK' desteği
6 saat önce
Samsun çiftçisine 2019 yılı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) destekleri kapsamında 4,5 milyon TL ödeme yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
Samsun çiftçisine 2019 yılı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) destekleri kapsamında 4,5 milyon TL ödeme yapılacak.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun ilimizde 2019 yılı ÇATAK Programı kapsamında 12 ilçede 216 mahallede 1466 üretici ile toplamda 42 milyon 435 bin,639 dekar alanda çalışma yapılmış olup; 2019 yılı için 4 milyon 511 bin 673,12 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN
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