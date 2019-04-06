Son Dakika Haberleri: Samsun Cinayeti Baba Değil, Kardeşinin İşlediği Ortaya Çıktı

Samsun Cinayeti Baba Değil, Kardeşinin İşlediği Ortaya Çıktı

1 saat önce

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktıSamsun'un Bafra ilçesinde aile arasında çıkan kavgada Mert A. (25) göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldü.

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde aile arasında çıkan kavgada Mert A. (25) göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A'nın ifadesine başvuruldu. Polisin çapraz sorgusunda E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Huzur 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Ahmet A.'nın evinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çoçukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle açılan ateş sonucu göğsüne 2 kurşun isabet eden Mert A., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tedaviye alınan Mert A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken olay sırasında evde bulunan eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A.'nın da ifadesine başvuruldu. Ayşe A. olayı eşinin gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadeleri üzerine polisin yaptığı çapraz sorgulamada E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:12 Kaynak: DHA

Samsun, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli Polis Memuru Oğlunu Tabanca ile Öldürdü Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 12:01:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Cinayeti Baba Değil, Kardeşinin İşlediği Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]