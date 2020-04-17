Samsun çocuk nüfusta Türkiye ortalamasının altında - Son Dakika

Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'ini çocuk nüfus oluştururken, Samsun ise yüzde 24,5 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü "Samsun İli İstatistiklerle Çocuk, 2019" konusunda bir basın bülteni hazırladı.



Samsun çocuk nüfus sayısı 4 bin 316 kişi azaldı



Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren nüfus çocuk nüfusu olarak adlandırılıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılı sonu itibarıyla Samsun nüfusu 1 milyon 348 kişi 542 kişi iken, bu nüfusun yüzde 24,5'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Samsun'da geçen yıla kıyasla çocuk nüfus sayısı 4 bin 316 kişi azalarak 330 bin 110 kişi oldu. Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798'ini çocuklar oluşturdu. 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8'e, 2019 yılında da yüzde 27,5'e geriledi.



Samsun çocuk nüfus oranında 44'üncü sırada yer aldı



ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2019 yılı itibarıyla Samsun yüzde 24,5'lik oranı ile Türkiye genelinde 44'üncü sırada yer aldı. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 43,5 ile Şırnak ve yüzde 41,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; yüzde 17,1 ile Tunceli, yüzde 17,9 ile Edirne ve yüzde 18,5 ile Kırklareli oldu.



İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 91,2 oldu



Milli eğitim istatistiklerine göre; Samsun'da ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2018/'19 öğretim yılında %91,2 oldu. Türkiye'de ise bu oran yüzde 91,9 olarak gerçekleşti. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.



Samsun'da resmi kız çocuk evlilikleri azaldı



2019 yılı evlenme istatistiklerine göre Samsun ili içerisinde 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenme sayısı bir önceki yıla göre 48 kişi azalarak 224 kişi oldu. Samsun'da toplam resmi evlilikler içerisindeki kız çocuklarının evlenme oranı ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise bu oran 2019 yılında yüzde 3,1'e düştü. İllere göre incelendiğinde; 2019 yılında Ağrı'nın yüzde 13,2 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, yüzde 13,0 ile Muş ve yüzde 10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0,2 ile Tunceli, yüzde 0,7 ile Bayburt ve Rize, yüzde 0,8 ile Trabzon oldu.



Samsun'da koruyucu aile sayısı 160 oldu



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, 2019 yılında Samsun'da koruyucu aile sayısı 160 olarak gerçekleşti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 181 oldu. Türkiye genelinde ise mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 967 oldu. Koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde; en fazla koruyucu ailenin 623 aile ile İstanbul'da olduğu görüldü. İstanbul'u 381 aile ile Ankara, 368 aile ile İzmir, 251 aile ile Kayseri ve 203 aile ile Kocaeli illeri takip etti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 2019 yılında 7 bin 259 oldu. - SAMSUN