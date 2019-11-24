Son Dakika Haberleri: Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi
Son Dakika Güncel Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi - Son Dakika

Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 14'üncü haftasında Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar tarafından 'oyuncak sürprizi' yapıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 14'üncü haftasında Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar tarafından 'oyuncak sürprizi' yapıldı. Maçın 55'inci dakikasında Samsunsporlu taraftarlar, maçı izlemeye gelen Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.

Samsun'daki futbol maçında duygulandıran anlar yaşandı. Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı ev sahibi kulübün davetiyle izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar oyuncak yağmuruyla sürpirz yaptı. Maçın 55'inci dakikasına gelindiğinde Samsunsporlu taraftarlar, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan ve karşılaşmayı izlemeye gelen çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SAMSUN (DHA)

Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi

Şanlıurfaspor, Samsunspor, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:12:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]