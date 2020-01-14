Samsun çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı - Son Dakika

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Samsun çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı
6 saat önce
Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2)GÖZALTILAR ARTTISAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
Çöp kamyonundan çıkan cesetle ilgili 7 kişiye gözaltı (2)
GÖZALTILAR ARTTI
SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda bulunan battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesediyle ilgili, toplam gözaltı sayısı 12'ye çıktı.
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