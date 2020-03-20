Samsun, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Samsun, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı.

Vatandaşlar, alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bazı vatandaşlar, alkışın yanı sıra ev ve iş yerlerinin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.

İlki dün yapılan etkinliğin yarın da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çorum Belediyesinden hastane personeline meyve ikramı

Çorum Belediyesince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık personeline meyve ikramında bulunuldu.

Üzerinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın "Bizler için harcadığınız enerjinize küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bize. İyi ki varsınız." yazılı not bulunan meyve tabakları, belediye ekiplerince hastanedeki doktor, hemşire ve görev yapan diğer personele dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da hastaneyi ziyaret ederek, Başhekim Mesut Sezikli'ye özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.