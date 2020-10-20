Samsun, Çorum ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Samsun, Çorum ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri

20.10.2020 17:35
Samsun, Çorum ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri, System.String[]

Samsun, Çorum ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Samsun, Çorum ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışma kapsamında Samsun'da işletmeler, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan okul servisleri de dahil olmak üzere toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar, otogar gibi yerler denetlendi.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında iş yeri servis araçları ile toplu taşıma araçlarını denetledi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzuoğlu ile Çorum- Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçları inceledi.

Sürücüleri maske ve emniyet kemeri kullanımı konusunda denetleyen Çiftçi, ayrıca yolculara da seyahat esnasında uyulması gereken kuralları içeren broşür verdi.

Çiftçi, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulmasıyla salgının üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Çorum'da 7 gün boyunca denetimlerin devam edeceğini belirten Çiftçi, "40 personelden oluşan 20 ekip ile şehrin muhtelif yerlerinde servis araçlarına yönelik denetim yapılıyor. Denetimlerde şoförlerin HES kodu, araç içinde yolcuların hep aynı koltuğu kullanması, fiziki mesafe, maske kullanımı gibi konular denetleniyor. Bütün denetimlerin tek bir gayesi var, o da vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşamalarını temin etmek." dedi.

Çiftçi, kentteki vaka sayılarına ilişkin soru üzerine, eylül ayının ikinci yarısında Çorum'da yatan hasta, evde izolasyona alınan ve vefat sayılarında düşüş yaşandığını ancak son 15 günde Türkiye genelinde olduğu gibi yükseliş gerçekleştiğini dile getirerek, "İnşallah denetimleri sıklaştırmak suretiyle virüsü kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Amasya

Amasya'da polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, lokanta gibi işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe, maske ve temizliğe yönelik denetimlerde, kafe, lokanta gibi işletmeler incelendi, salgına ilişkin eksikliği tespit edilen iş yerleri için ise uyarıda bulunuldu.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde ilçede denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda kapsamlı denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Demirkale, "Bu denetimler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kıraathane, berber, kuaför, ve güzellik merkezleri, internet kafe ve salonlar, ticari taksiler, taksi durakları ve yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapılmaktadır." diye konuştu.

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin de yüz yüze eğitimlerin devam ettiği okullarda Kovid-19 tedbirleri denetimi yaptı.

Taşova Kaymakam Mustafa Berk Çelik de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kastamonu

Kastamonu'da polis, jandarma ve zabıta ekiplerince şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan toplu ulaşım araçları ile havalimanı ve otogar gibi yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Çiftçi, Amasya, Samsun, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun, Çorum ve Amasya'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

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