Son Dakika Haberleri: Samsun, Çorum ve Kastamonu'da Eğitime Kar Engelli

Samsun, Çorum ve Kastamonu'da Eğitime Kar Engelli

57 dakika önce

SAMSUN/ÇORUM/ Kar yağışı nedeniyle, Samsun ve Çorum'un bazı ilçeleri ile Kastamonu'da kent merkezi ile Devrekani ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

Samsun, Çorum ve Kastamonu'da Eğitime Kar Engelli, System.String[]
SAMSUN/ÇORUM/ Kar yağışı nedeniyle, Samsun ve Çorum'un bazı ilçeleri ile Kastamonu'da kent merkezi ile Devrekani ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Vezirköprü ilçesinin yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Çorum'da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu'da ise kent merkezinin ardından Devrekani ilçesinde de okullar yarın için tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:56 Kaynak: AA

Çorum, Kastamonu, Samsun, Kar, Güncel
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