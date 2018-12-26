Samsun, Çorum ve Tokat'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Samsun, Çorum ve Tokat'ın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verileceği bildirildi.
Samsun
, Çorum
ve Tokat
'ın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verileceği bildirildi.
İl milli eğitim müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Samsun'un Havza
ilçesinde buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin riske atılmaması için 27 Aralık
Perşembe günü taşıma merkezli okullarda tüm öğrencilere izin verilecek.
Çorum'un Sungurlu
ve Alaca
ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim öğrencileri için Tokat'ın Reşadiye
ve Başçiftlik
ilçelerinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullara ara verildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:38 Kaynak: AA
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