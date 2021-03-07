Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması - Son Dakika

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kadına şiddet' açıklaması

-Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş

SAMSUN - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.