Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç AA'nın

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kılıç, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafına oy veren Kılıç, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy kullandı.

Her fotoğrafın birinciliği hak ettiğini ifade eden Kılıç, fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getirdi.

Kılıç, özverili bir şekilde yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip eden tüm AA ekibine teşekkür etti.