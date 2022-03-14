Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

14.03.2022 18:22

Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı Samsun'da yaklaşık 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da yaklaşık 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.ile S.K.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 436 gram bonzai, 6,99 gram metamfetamin, 12, 16 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Yapılan aramada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 650 lira paraya da el konuldu. Gözaltına alınan E.A. ve S.K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. ve S.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı Asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı

Yenidoğan, İlkadım, Bonzai, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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