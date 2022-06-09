Samsun'da 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı

Türkiye'de iklim olaylarında aşırı artış

1950-1999'da Türkiye'de yılda ortalama 108 aşırı iklim olayı olurken, 2021 yılında bu sayı 1024'e yükseldi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek "1. Karadeniz Çevre Çalıştayı"nın açılışında, Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde artan iklim olaylarına dikkat çekildi.

1. Karadeniz Çevre Çalıştayı, "Karadeniz Yarına da Kalsın" sloganı ile Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde başladı. Atakum Belediyesi öncülüğünde yapılan çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Açılışta konuşan SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ, Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği ve aşırı iklim olayları hakkında bilgi verdi.

"1950-1999'da Türkiye'de yılda ortalama 108 aşırı iklim olayı olurken, 2021 yılında bu sayı 1024'e yükseldi"

Son dönemde aşırı iklim olaylarının oldukça arttığını ifade den Mehmet Özdağ, "2020 yılı içerisinde IPCC raporuna göre Türkiye 1990 yılında atmosfere 219,6 milyon ton sera gazı salarken 2020'de bu rakam 523,6 milyon tona çıkmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve IPCC raporlarına göre 1950 ile 1999 yılları arasında Türkiye'de aşırı iklim olayı sayısı yılda 108. Aşırı iklim olayı oranı 2002-2010 yılları arasında yılda ortalama 270'e geliyor. 2019 yılında Türkiye'deki aşırı iklim olayı sayısı 935'e çıkıyor. 2021 yılında Türkiye'de yaşanan aşırı iklim sayısı tam 1024'e yükseliyor. 2020 yılında yaşanan 984 aşırı iklim olayının 30'u şiddetli yağış ve ölümle biten sel olarak kayda geçmiş. Bunlardan 27 tanesi olağanüstü yıkımla biten fırtına. 23 tanesi dolu, geriye kalanları yıldırım, kar, heyelan, orman yangınları ve kum fırtınaları şeklinde sıralanıyor. Bu rakamlar dünya ortalamasının çok üzerinde olan rakamlardır" dedi.

Başkan Deveci: "Belediye olarak çevre problemlerine hassasiyet gösteriyoruz"

İklim değişikliği ve çevre kirliliği konularına karşı hassas olduklarını ve çalışma yürüttüklerini vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Çevre sorunları, kirletilmesi, bozulması insan sağlığını 1. derecede etkileyen unsurlar biridir. İnsan sağlığı hakkı tüm anayasalarda vardır, uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Çevreye yönelik suç; uluslararası hukukun denetim ve kontrolü altındadır. Çünkü etkilediği alan ilk etapta insandır. İnsan sağlığı yaşamsal en temel haklardan bir tanesidir. Türkiye, çevre duyarlılığı konusunda diğer ülkelere göre daha duyarsız. Çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Sevindirici olan bir şey ise toplumda bir duyarlılık var. Toplumda sağlıklı çevre direnci var. Atakum Belediyesi olarak biz de ilçemizde çevre problemlerine hassasiyet gösteriyoruz. Atakum'da bulunan çevre sorunlarının ortadan kalkması için gayret gösteriyoruz. Atık yönetimi geldiğimizden beri gündemimizde. İklim değişikliği ile ilgili müdürlük oluşturduk. Biz belediye olarak çevre konusundaki duyarlılığını sürdürüyoruz. 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı'nda önemli konuklar söz alacak. Verimli bir çalıştay olmasını diliyorum" diye konuştu.

Atakum Belediyesi'nin yanı sıra Atakum Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Kuzey Kültür Evi, Trabzon Düşünce ve Kültür Platformu, Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu iş birliğiyle yapılan ve 9-10 Haziran tarihleri arasında sürecek çalıştayda 9 Haziran Perşembe günü "Karadeniz Kıyı Tahribatı ve Çevre Kirliliği" başlığıyla ilk oturum gerçekleştirildi. Oturumda Cevat Öncü, Mehmet Şensoy ve Doç. Dr. Coşkun Erüz konuyla ilgili sunumlarını yaptı. İkinci oturumda ise "Karadeniz'de Tarım Politikaları" başlığıyla, Cemil Zorbaş, Ali Çömez sunum yaptı. Üçüncü oturumda "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre" başlığında oldu. Bu oturumda da Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Ahmet Mutlu katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Çalıştayın ikinci günü olan 10 Haziran Cuma günü saat 10.00-11.30 arasında ilk oturum "İklim Değişikliğinin Karadeniz Tarımına Etkileri" başlığında Murat Akar, Prof. Dr. Zeki Acar sunumlarıyla gerçekleştirilecek.

Çalıştay, 11.40-12.40 saatleri arasında "Karadeniz'de İklim Değişikliği Etkileri" konusunda, Önder Alagedik, Mehmet Özdağ, Doç. Dr. Örgen Uğurlu Ortaç sunumuyla sona erecek.