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Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

17.02.2022 17:12
Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 1 kilo 0,52 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu 1 kilo 0,52 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen 20 yaşındaki B.E.'nin Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo 0,52 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan B.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Uyuşturucu Ticareti, Metamfetamin, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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