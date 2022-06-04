Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı

04.06.2022 17:51

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle kafede oturan S.G.'ye bu sırada arkadan yaklaşan bir kişi kurusıkı olduğu tahmin edilen tabanca ile yakın mesafeden birkaç el ateş edip, olay yerinden uzaklaştı. Olayda S.G., belinden yaralanırken, kanaması olunca olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan yürüyerek inen S.G., yanındaki eşine iyi olduğunu ve kurusıkı tabancayla yaralandığını söyledi.

Mahalle esnafı ise aniden bir silah sesi duyduklarını ve 1 kişinin yaralandığını, daha sonra da yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayın ardından polis ekipleri yaralama olayının gerçekleştiği kafede incelemede bulunurken, tabancayla ateş ettiği iddia edilen M.S.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Belinden yaralanan S.G.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı
Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı
Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı
Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika
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