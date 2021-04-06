Samsun'da 1 kişinin öldüğü silahla kavgada yaralanan kişi de hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada D.A. tarafından silahla vurulan Ümmet Ceylan (56), tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çatalarmut Mahallesi'nde dün çıkan kavgada D.A, Mevlüt (54) ve Ümmet Ceylan'a (56) tabancayla ateş etmişti. Mevlüt Ceylan olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan Ümmet Ceylan ise hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli D.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınmıştı.