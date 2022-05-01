Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi - Son Dakika
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Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi

01.05.2022 15:43
Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çiseleyen yağmur, coşkuyu yarım bıraktı.

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çiseleyen yağmur, coşkuyu yarım bıraktı. Tertip komitesinin konuşması esnasında alandaki kalabalık hızla dağıldı. Halaylar çekilip, şarkılar söyleneceği sırada insanların alanı terk etmesine görevliler de sitem etti.

Samsun'da sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katılımı ile kutlandı. İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan gruplar, kortej halinde sloganlar atıp, alkışlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Polis yürüyüş güzergahı ve meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kortejin tamamı Meydan'a ulaştığında hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından tertip komitesi takdim edilerek, komite adına Suat Yıldız bir konuşma yaptı. Konuşma esnasında çiseleyen yağmur 1 Mayıs coşkusunu yarım bıraktı. Alanda toplanan kalabalık konuşmanın bitmesini, halay ve şarkılar söylenmesini beklemedi. Pankart, flamalarını toplayan gruplar alandan ayrıldı.

Konuşma sonrası müzik dinletisi için sahneye çıkan grubun solisti de bu duruma sitemini ifade etti. İnsanların eğlenceli bölümü kaçırdıkları için kutlamanın buruk kaldığı vurgulandı. İnsanların ayrılması sonucu kutlama programı da erken sonlandı. - SAMSUN

Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi
Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi
Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi
Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi
Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi
Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi
Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi

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Cumhuriyet Meydanı, sendikalar, 1 Mayıs, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 1 Mayıs coşkusunu yağmur dindirdi - Son Dakika


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