Samsun'da 1 Şüpheliye Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınan bir zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alınan bir zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K. adlı şahıstan uyuşturucu madde alan 6 şüpheliyi yakaladı. Söz konusu şahıslardan 7 paket halinde 2,19 gram bonzai ele geçirildi. 6 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapılırken, uyuşturucu maddesi satan A.K. de yakalanarak gözaltına alındı.



A.K.'nin evinde yapılan aramada 332,91 gram bonzai ve uyuşturucuları paketlemek için kullandığı peçeteyle uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 355 lira para ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahhemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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