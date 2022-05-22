"10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

"10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

22.05.2022 16:39

Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Samsun'da da gerçekleştirildi.

Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Samsun'da da gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğince (EKOBİD) düzenlenen "10. Yeşilay Bisiklet Turu" öncesi yaptığı konuşmada, salgın sonrası ilk defa coşkulu bir şekilde etkinlikte olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Yeşilay'ın 5 ana dalda bağımlılıkla mücadele çalışmalarının olduğunu belirten Oruç, "Yeşilay, alkol, tütün, kumar, teknoloji ve madde bağımlılığı ile ilgili mücadelelerini devam ettirmekte. Biz de bugün burada iyi alışkanlıklara ve hareketli yaşama bir örnek olarak bisiklet turu yapacağız. Bisiklet turlarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Vatandaşlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hareketli yaşamın önerildiğine ve obezitenin ciddi rahatsızlıklar arasında görüldüğüne işaret eden Oruç, "Hareketli toplum için, bağımlılıktan uzaklaşmak için iyi alışkanlıklar için hep beraber olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Çobanlı İskelesi'nden Kurupelit Yat Limanı'na kadar pedal çeviren bisikletliler, Çobanlı İskelesi'ne dönerek güzergahı tamamladı.

10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
10. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

YORUMLAR
500
KIRIKKALE / KIRŞEHİR - '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi KIRIKKALE / KIRŞEHİR - '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi Antaya'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı Antaya'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:03:04. #1.12#
SON DAKİKA: "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement