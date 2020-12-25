Samsun'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi - Son Dakika

"Fatma Vural teyze hastanemizde yatarak tedavi görmüştür. Hastamız bugün hastanemizden şifa ile taburcu edildi. Tedavisinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, Fatma teyzemize ve tüm hastalarımıza şifa dileriz."

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu