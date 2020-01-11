Samsun'da 100. yıl ödülleri - Son Dakika

Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Etkinlikleri Ödül Töreni" düzenlendi. Gecede İHA'ya yılın ajans gazeteciliği ödülü verildi.



Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'da yılın gazetecilerine, bürokratlarına, siyasetçilerine, iş adamlarına, sanatçılarına ve uluslararası derece alan sporcularına ödüller verildi. Sunuculuğunu ünlü televizyon programcısı Mesut Yar'ın yaptığı gece, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Gecede Vocavoice Grubu ve Hande Dönmez de sahneye çıktı.



"Özellikle internet gazeteciliği yazılı gazeteciliğin aleyhine bir durum ortaya çıkardı"



Samsun Valisi Osman Kaymak gecede bir konuşma yaptı. Kaymak, "Bütün gazeteci arkadaşlarımızın Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Her mesleğin sorunları var. Ancak şunu hep görüyoruz: Gerçekten çalışan gazeteciler açısından özellikle internet gazeteciliği yazılı gazeteciliğin aleyhine bir durum ortaya çıkardı. Tabii ki ortada bir sorumsuzluk var. İnsanlar klavyenin başına geçince kendilerini kahraman zannedip her istediklerinin yazamaya çalışıyorlar. Bu da insanların kişi haklarına onurlarına dokunabiliyor. Ümit ediyorum hazırlanmakta olan internet medya gazeteciliği yasasının da çıkması ile bu konu inşallah düzene girecek. Sosyal medya da ayrı bir sorun. Kişilerin hürriyeti başkalarının hürriyetin başladığı yerde biter" diye konuştu.



Ödül almak için çıktığı sahnede bir müjde veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Samsunspor 20 Ocak anıtı konusunda kararı verdik. 20 Ocak 1989 futbol şehitlerimizin anıtının yerini meclisten geçireceğiz. İnşallah çok güzel bir tasarımla bir anıt yapacağız" ifadelerini kullandı.



Gecede 35 kişiye ödül



Gecede 35 kişiye ödüller verildi. Gecede yılın bürokratı ödülü Samsun Valisi Osman Kaymak'a, yılın siyasetçisi ödülü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e, yılın belediye başkanı ödülü İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a, yılın ilçe belediye başkanı ödülü Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na, yılın kültür sanat ödülü Atakum Belediyesine, uluslararası temsil ödülü AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'a, Milli Mücadele özel ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a, yılın sağlık kurumu ödülü VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan'a, yılın bilim kadını ödülü Prof. Dr Nalan Kızıltan'a, cesur kadın ödülü Doç. Dr. Deniz Sarı'ya, doğal yaşam ödülü Nazlı Uyanık'a, yılın öğretmeni ödülü Nurten Akkuş'a, yılın fotoğraf sanatçısı ödülü Samsun Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar'a, yılın güzel sanatlar ödülü Prof. Dr. Metin Eker'e, yılın akademi ödülü Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas'a, yılın devlet okulu Baruthane Ortaokulu adına okul müdürü Süleyman Çiftli'ye, yılın onur ödülü Yılport Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'a verildi.



İHA'ya ödül



Ajans haberciliği alanında yılın ajans gazetecisi ödülüne İhlas Haber Ajansı(İHA) Samsun Bölge Müdürü Salih Kasım layık görüldü. Salih Kasım ödülünü Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Genel Başkanı Şakir Gürel'in elinden aldı.



Samsunhabercom'un medya sponsorluğunda yapılan ödül gecesi canlı olarak yayımlandı. Gecede toplam 35 ödül verildi. Ulusal ve uluslararası alanda başarılılara imza atan 12 başarılı sporcu da yılın sporcuları olarak ödüllendirildi.



Geceye CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Çelik, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Turhal, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, İller Bankası Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu katıldı. - SAMSUN