Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" başladı

21.05.2022 17:19
Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" başladı

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" Samsun'da başladı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" Samsun'da başladı.

Federasyon Başkanı Salih Meriç, DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında, mübadillerin ve mübadeleye ilgi duyan toplum kesimlerinin kendilerinden beklentilerin çok arttığını söyledi.

Beklentilerin kendilerini daha çok çalışmaya, daha kalıcı ve daha başarılı faaliyetler yapmaya teşvik ettiğini dile getiren Meriç, "Mübadelenin 4 ayağı var. Biri, Anadolu'dan Yunanistan'a giden Ortodokslar, diğeri Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Müslümanlar, İstanbul'da kalan Rum azınlık ve Batı Trakya'da kalan Türkler." dedi.

Yunanistan Kültür Bakanlığının bu yıl onların "küçük Asya felaketi" olarak adlandırdığı Türk Kurtuluş Savaşı'nın işlenmesi için 70 projeye 1 milyon 800 bin avro kaynak ayırdığını anlatan Meriç, " Çocuk, gençlik, akademik çalışmalar, sanatsal faaliyetler gibi pek çok çalışma yapılacak. Bu nedenle bu kongreyi çok kapsamlı olarak akademisyenlerimiz anlatacak. Bizlere çok büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kongrede, İstanbul, Ankara, Amasya, Antalya, Mersin, Yozgat, Hatay, İzmir, Manisa, Aydın, Kars ve Samsun'dan 49 katılımcı bildiri sunacak. Katılımcılar, tarih, dil edebiyat, sosyoloji, siyaset bilimi, mübadele öncesi ve sonrası kültürel etkileşimler gibi konuları işleyecek.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kuzey Makedonya Siyasal Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Yardımcısı Cabir Doko, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Küçük ile bilim insanları ve davetliler katıldı.

Kongre yarın sona erecek.

Samsun'da 100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi başladı
Samsun'da 100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi başladı

YORUMLAR
500
Başkan Demir: 'Türkiye'nin en iyi gastronomisi Samsun'da' Başkan Demir: 'Türkiye'nin en iyi gastronomisi Samsun'da' Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu Türk Yıldızları'ndan nefes kesen 19 Mayıs gösteri uçuşu
Kaynak: AA

Mübadele, Samsun, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da '100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi' başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da "100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement