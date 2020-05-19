Samsun'da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Samsun'da 101'inci yılda 19 Mayıs coşkusu (2)

19 MAYIS'I İSTİKLAL MARŞI OKUYARAK KUTLADILAR

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sürdü. Protokol üyeleri ve sporcuların katılımı ile Bandırma Vapuru Müzesi önünde düzenlenen etkinlikte, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Sanatçı Canan Anderson'un segilediği keman dinletisinin ardından etkinlikler sona erdi.