Samsun 'da şüphe üzerine polisin üzerinde yaptığı aramada 102 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Bahariye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 102 adet ecstasy hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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