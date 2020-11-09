Samsun'da 102 adet ölçü aletine 66 bin 735 TL ceza - Son Dakika

Samsun'da 102 adet ölçü aletine 66 bin 735 TL ceza

09.11.2020 16:43
Samsun'da 102 adet ölçü aletine 66 bin 735 TL ceza, System.String[]

Samsun'da denetlenen 4 bin 375 ölçü aletinden uygunsuz bulunan 102'sine 66 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun'da denetlenen 4 bin 375 ölçü aletinden uygunsuz bulunan 102'sine 66 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

'Her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı, damgalı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak kullanılması vizyonu' ile çalışmalarına devam eden Samsun Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla piyasadaki ölçü ve tartı aletlerini denetliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan ve tüketicilerin günlük hayatlarında, ticarette, endüstride ve ulaşımda sıklıkla kullandıkları ürünlerde bilgilendirme, gözetim ve denetim faaliyetleri gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Samsun'daki tüm ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve damgalı olarak kullanılmasını sağlamak üzere çalışmalarına yıl boyunca devam ediyor.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında, Samsun'da akaryakıt ve LPG istasyonları başta olmak üzere yüksek çekerli baskül kullanıcıları, takograf ve taksimetreli araçlar, kuyumcu, gümüşçü gibi hassas terazi kullanıcıları, hazır ambalajlı mamul üreticileri, balıkçı, baharatçı, aktar, pastane, manav, marketler ve kargo şirketleri gibi 963 iş yerinde 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 4 bin 375 ölçü aletinde denetim yapılmış, uygunsuz bulunan 102 adet ölçü aletine 66 bin 735 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Ticarette kullanılan piyasadaki ölçü ve tartı aletlerinin ölçüm doğruluğu, teknik düzenlemelere uygunluğu ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz tarafından haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla yoğun bir şekilde denetlenmektedir" dedi. - SAMSUN

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 102 adet ölçü aletine 66 bin 735 TL ceza - Son Dakika Ekonomi


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