Samsun'da 104 bin lisanslı, 12 bin 345 faal sporcu var - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun'da 104 bin lisanslı, 12 bin 345 faal sporcu var - Son Dakika Spor

Samsun'da 104 bin lisanslı, 12 bin 345 faal sporcu var

6 saat önce

Samsun'da 59 branşta 104 bin 21 lisanslı, 12 bin 345 faal sporcunun bulunduğu açıklandı.

Samsun'da 104 bin lisanslı, 12 bin 345 faal sporcu var, System.String[]

Samsun'da 59 branşta 104 bin 21 lisanslı, 12 bin 345 faal sporcunun bulunduğu açıklandı.


Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yılında yürüttüğü faaliyet, organizasyon ve projeler ile sporcu sayıları hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yılında toplam proje tutarı 429 milyon TL olan 16 proje yürüttüğünü, bunların 5'inin tamamlandığını ve diğerlerinin yılları sari olarak devam ettiğini belirtti.


Açıklamasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yılında yapmış olduğu faaliyetlere ve sporcu sayılarına da değinen Osman Kaymak, "İlimizde 59 branşta 104 bin 21 lisanslı sporcumuz, 12 bin 345 faal sporcumuz bulunmaktadır. Spor Kenti Samsun vizyonunu üstlenen ilimiz, sporcu sayısıyla ülkemizde en ön sıralarda yer almaktadır. İlimiz 2019 yılında 20'si ulusal, 3'ü uluslararası olmak üzere 23 müsabakaya ev sahipliği yapmıştır" dedi.


Samsun Valisi Kaymak açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:


"Yine 2019 yılında ana lig ve diğer spor faaliyetleri ile okul sporları kapsamında; 33 faaliyet düzenlenmiş olup, bu faaliyetlere diğer illerle birlikte 974 takımdan 10.802 sporcu katılmıştır.


2019 yılı yaz döneminde İl Müdürlüğü bünyesinde açılan 5-18 yaş yaz spor okulları büyük ilgi gördü. Yaz Spor Okullarına 17 ilçede 110 çalıştırıcı koordinesinde 24 branşta 30 bin 134 çocuk ve genç katıldı.


2019 yılında ilimizin Avrupa ve dünya başarılarına baktığımız zaman 29 sporcumuzun ödül aldığını görmekteyiz. Sporcularımızdan 5'i dünya 1.'si, 4'ü dünya 2.'si, 1'i dünya 3.'sü, 10'u Avrupa 1'si, 3'ü Avrupa 2.'si ve 6'sı Avrupa 3.'sü olmuştur. Bu anlamda bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı okutan sporcularımızın tebrik ederim. İnşallah Samsunumuz mevcut spor tesisleri ve sporcularıyla daha da başarılı olacaktır."


94 bin çocuk geleceğe kulaç attı


Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi ile 2015-2019 yıllarında 64 bin, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 30 bin çocuğun yüzme öğrendiğini açıklayan Vali Kaymak, "2020 yılında bu sayıların 100 binleri geçmesini hedefliyoruz. 2020 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı spor yapmaya davet ediyor, çocuklarını İl Müdürlüğümüzün faaliyetlerine dahil ederek gelişimlerine katkıda bulunan ailelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Avrupa, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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