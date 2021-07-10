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Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı

10.07.2021 00:58
Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı, System.String[]

Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, 19 Mayıs, Salıpazarı, Vezirköprü, Canik, İlkadım, Ayvacık, Havza, Çarşamba, Terme ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyonlar yapıldı. Samsun Valiliği operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bafra İlçesi Boğazkaya Mahallesi'nde 30 Haziran günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 19 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 30 Haziran günü icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 1 şüpheli şahsın çantasında yapılan arama neticesinde 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Salıpazarı ilçesi Kocalar Mahallesi'nde 1 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği 'Tumba' ile yapılan arama neticesinde 768 kök kenevir bitkisi, 37 gram kubar esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Vezirköprü ilçesi Kargucak Mahallesi'nde 1 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın mısır ekili tarlasında yapılan arama neticesinde 101 kök kenevir bitkisi ve 107 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Canik ilçesi Kozlu Mahallesi'nde 30 Haziran günü şüpheli 2 şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ormanlık arazide yapılan arama neticesinde 103 bin 61 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. İlkadım ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde 2 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ormanlık arazide yapılan arama neticesinde 455 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bafra ilçe otogarında 2 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın üst ve eşyalarında yapılan arama neticesinde 5 gram eroin, 5 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayvacık İlçesi Orta Mahallede 5 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 11 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Havza ilçesi Çamyatağı Mahallesi'nde 6 Temmuz 2021 günü şüpheli 1 şahsa ait tarlada yapılan arama neticesinde 534 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba ilçesi Gülören Mahallesi'nde 6 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 20 gram kubar esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Salıpazarı ilçesi Yeşil Mahallesi'nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde detektör köpeği 'Tumba' ile yapılan arama neticesinde 68 kök kenevir bitkisi, 72 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Terme ilçesi Oğuzlu Mahallesi'nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 23 kök kenevir bitkisi, 205 gram kubar esrar ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. İlkadım İlçesi Gürgendağ Mahallesi'nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın üst, ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 8 gram metamfeteamin ve 98 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 7 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Toplam 14 olayda 16 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 105 bin 45 kök kenevir bitkisi, 441 gram kubar esrar maddesi, 107 adet sentetik ecza hap, 4 gram toz esrar, 5 gram eroin, 5 gram bonzai maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir." - SAMSUN

Hisarcık, Kenevir, Samsun, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 105 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 16 gözaltı - Son Dakika
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