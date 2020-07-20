Samsun'da 11 FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun'da 11 FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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