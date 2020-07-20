Samsun'da 11 FETÖ zanlısına adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da 11 FETÖ zanlısına adli kontrol

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'da 14 Temmuz'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 yabancı öğrenci ve meslekten ihraç edilen bir askerin de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 11 FETÖ zanlısına adli kontrol - Son Dakika
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