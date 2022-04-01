Samsun'da 11'inci katta can pazarı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da 11'inci katta can pazarı

01.04.2022 10:58

Samsun'da 11'inci katta can pazarı Samsun'da anne-babası ölünce sahipsiz kaldığını ileri süren bir kişi inşaatın 11. katındaki pencere kenarından kendini sarkıtarak intihara kalkıştı.

Samsun'da 11'inci katta can pazarı

SAMSUN - Samsun'da anne-babası ölünce sahipsiz kaldığını ileri süren bir kişi inşaatın 11. katındaki pencere kenarından kendini sarkıtarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı inşattan bir kişinin sarktığını gören vatandaşlar polise "intihara teşebbüsü" ihbarında bulundu. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve babası ölünce sahipsiz kaldığını ileri süren Gökhan Y.(38), 11. katın pencere kenarından sarkıp kendini aşağı atmak istedi. İtfaiye havalı yatak şişirerek şahsın atlama ve düşme ihtimali üzerine bina önünde önlem aldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonucu Gökhan Y.'yi ikna ederek intihar eyleminden vazgeçirdi. Polisler tarafından çıktığı binadan indirilen Gökhan Y. ambulansla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı
Samsun'da 11'inci katta can pazarı

YORUMLAR
500
Kapatılan hayvan pazarı yeniden açılacak Kapatılan hayvan pazarı yeniden açılacak Erzin'de 'Kadın Eli Halk Pazarı' kuruldu Erzin'de 'Kadın Eli Halk Pazarı' kuruldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 11'inci katta can pazarı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:22:43. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 11'inci katta can pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement