Son Dakika Haberleri: Samsun'da 11 Şahsa Uyuşturucu Ticaretinden Ceza Yağdı

Samsun'da 11 Şahsa Uyuşturucu Ticaretinden Ceza Yağdı

1 saat önce

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 11 şüpheliye 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.

Samsun'da 11 Şahsa Uyuşturucu Ticaretinden Ceza Yağdı, System.String[]
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 11 şüpheliye 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 25 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme toplanan deliller ve yargılama sonunda kararını açıklayarak, tutuklu yargılanan M.E.Ş. ve C.A. ile tutuksuz yargılanan B.K. ve Y.K.'yi 18 yıl 9'ar ay, tutuklu sanık H.K. ve N.K. ile tutuksuz olan K.C.A.'yı 12 yıl 6'şar ay, A.Ö.'yü 10 yıl 5 ay, M.A. ve S.E.'yi 8 yıl 4'er ay ve Ö.K.'yi ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı davada yargılanan 14 kişi ise beraat etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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