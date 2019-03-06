Samsun'da 11 Şahsa Uyuşturucu Ticaretinden Ceza Yağdı
1 saat önce
Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 11 şüpheliye 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.
Samsun
'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 11 şüpheliye 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 25 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme toplanan deliller ve yargılama sonunda kararını açıklayarak, tutuklu yargılanan M.E.Ş. ve C.A. ile tutuksuz yargılanan B.K. ve Y.K.'yi 18 yıl 9'ar ay, tutuklu sanık H.K. ve N.K. ile tutuksuz olan K.C.A.'yı 12 yıl 6'şar ay, A.Ö.'yü 10 yıl 5 ay, M.A. ve S.E.'yi 8 yıl 4'er ay ve Ö.K.'yi ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Aynı davada yargılanan 14 kişi ise beraat etti. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:43 Kaynak: İHA
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