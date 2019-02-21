Son Dakika Haberleri: Samsun'da 12 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Samsun'da 12 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

Samsun'da 12 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çatalarmut Mahallesi'nde şüphelendikleri Nuh A'yı durdurdu.

Nuh A. ile ilgili Genel Bilgi Taramasını (GBT), kontrol eden polis, bu kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "Kamu malına zarar verme", "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" gibi 12 ayrı suç nedeniyle Samsun ve ilçelerindeki mahkemelerce arandığını belirledi.

Gözaltına alınan Nuh A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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