Samsun'da 12 yaşındaki Zeynep Ecrin yazdığı kitabı tanıttı - Son Dakika
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Samsun'da 12 yaşındaki Zeynep Ecrin yazdığı kitabı tanıttı

15.06.2022 14:22
Samsun'da 12 yaşındaki Zeynep Ecrin yazdığı kitabı tanıttı

Samsun'da 12 yaşındaki Zeynep Ecrin Türker, yazdığı "Büyülü Gizem" adlı çocuk kitabını tanıttı.

Samsun'da 12 yaşındaki Zeynep Ecrin Türker, yazdığı "Büyülü Gizem" adlı çocuk kitabını tanıttı.

Atakum ilçesinde bir kafede Türker için imza günü düzenlendi.

Atakum Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Türker, yaptığı açıklamada, kitap yazmanın sırrının okumaktan geçtiğini söyledi.

Kitap okumaya 6 yaşında başladığını belirten Türker, "Gelecek ile ilgili büyük hayallerinin var. Aklımda birçok kitap projesi var. Kitabımın daha çok çocuğa ulaşmasını hedefliyorum. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Duygularını yazarak ifade ettiğini anlatan Türker, 1-1,5 yıl önce, okuduğu kitaplar sayesinde gelişen hayal gücünü kağıda dökmek istediğini, öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle ilk kitabını yazdığını aktardı.

Türker, kitabını okuyanların beğendiğini, bunun yeni kitaplar yazmak için kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Samsun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 12 yaşındaki Zeynep Ecrin yazdığı kitabı tanıttı - Son Dakika

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