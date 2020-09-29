Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi - Son Dakika

Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi

Samsun'da bu yıl ağustos ayında 13 bin 728 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi, System.String[]

Samsun'da bu yıl ağustos ayında 13 bin 728 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağustos ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye genelinde ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664 oldu. Türkiye'de 12 milyon 853 bin 573 otomobil, 494 bin 891 minibüs, 213 bin 450 otobüs, 3 milyon 877 bin 640 kamyonet, 852 bin 442 kamyon, 3 milyon 457 bin 200 motosiklet, 68 bin 94 özel amaçlı araç, 1 milyon 936 bin 374 traktör olmak üzere 23 milyon 753 bin 664 motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Samsun'da taşıt sayısı 372 bin 9 oldu

Samsun'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 372 bin 9 oldu. Samsun'da 182 bin 733 otomobil, 13 bin 541 minibüs, 1518 otobüs, 70 bin 550 kamyonet, 10 bin 301 kamyon, 39 bin 319 motosiklet, 647 özel amaçlı araç, 53 bin 400 traktör mevcut.

Samsun'da ağustos ayında 9 bin 324 otomobil, 497 minibüs, 40 otobüs, 2 bin 370 kamyonet, 197 kamyon, 612 motosiklet, 5 özel amaçlı araç, 683 traktör olmak üzere toplam 13 bin 728 motorlu kara taşıtı el değiştirdi. - SAMSUN

Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi
Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi

Otomobil, Türkiye, Ağustos, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor         
21:41
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu         
20:01
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:16:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 13 bin 728 araç el değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei