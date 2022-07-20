Otizmli Emine Nur Ayhan için ailesinin 7 Temmuz'da yaptığı kayıp ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonuçlandırıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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