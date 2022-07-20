Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

20.07.2022 12:36
Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun cesedi, Yeşilırmak'ta bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun cesedi, Yeşilırmak'ta bulundu.

Otizmli Emine Nur Ayhan için ailesinin 7 Temmuz'da yaptığı kayıp ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonuçlandırıldı.

Jandarma asayiş timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) istihbarat timleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de İl Jandarma Komutanlığı komando timleri iz takip ve kadavra köpekleriyle katıldığı aramalarda, kayıp çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilırmak Nehri kenarındaki bataklıkta, kadavra köpeği yardımıyla ulaşıldı.

Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Emine Nur Ayhan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.???????

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Kaynak: AA

Jandarma, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 13 gündür kayıp olan kız çocuğunun cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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