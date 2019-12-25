Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı

6 saat önce

SAMSUN'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde 13 farklı noktada çıkan örtü yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı, System.String[]

SAMSUN'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde 13 farklı noktada çıkan örtü yangınları, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun, Rize ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde farklı noktalarda çıkan, 61'i söndürülen örtü ve orman yangınlarının ardından, Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde de geç saatlerde 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. Ormanlık alandaki yangın ihbarları üzerine bölgeye Samsun Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Lodosun etkili olduğu bölgelerde müdahalede bulunan ekiplerin çalışmaları sonucu yangınlar kontrol altına alınarak, söndürülen yangınlarda toplam 4.5 hektar örtü zarar gördü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği, meydana gelen örtü yangınlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Tarla temizliği veya yakılan çoban ateşinden kaynaklı çıkan örtü yangınların söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan örtü yangınlarının 11 tanesi tehlikesiz, 2 tanesi ise az tehlikeli sınıfında yer almakta olup 23 Aralık 2019 tarihinde Vezirköprü ve Ladik ilçesinde çıkan az tehlikeli yangınlar bugün itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan 13 örtü yangınında toplam 4,5 hektar örtü zarar görmüştür. Çıkan yangınların sebebi, ilgili birimlerce araştırılmakta olup yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Yangınlara Samsun, Bafra ve Vezirköprü Orman İşletme müdürlüklerimiz ile ilimizdeki ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir."


Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirköprü, Samsun, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır
Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Son Dakika Haberleri
08:34 Özolgun'dan yeni yatırım film keyfinde servis - Son Dakika
08:32 Kara yollarında durum - Son Dakika
08:30 Hatay'da trafo patladı - Son Dakika
08:26 Adana idlib'te son 1 haftada 200 sivil öldürüldü - Son Dakika
08:24 Şahinöz:"Dünyanın yeni petrolü 'veri'" - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 08:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 13 noktada çıkan örtü yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]