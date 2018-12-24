Samsun'da 13 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümü
1 saat önce
Samsun'da sokakta baygın halde bulunan 13 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı.
Samsun
'da sokakta baygın halde bulunan 13 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Gaziosmanpaşa
Mahallesi Kutalmış Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 13 yaşındaki Emirhan A.A.'nın yerde baygın halde bulunup 112 Acil Servis
ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığını tespit etti. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Emirhan A.A. adlı çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Polis
olay yerinde yüksekten düşme bulgusuna rastlamazken ağzından köpükler geldiği öğrenilen çocuğun ölümü şüpheli bulunuldu. Emirhan A.A.'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:41 Kaynak: İHA
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