Samsun'da 13 Yaşındaki Çocuğun Üzerinden Ruhsatsız Tabanca Çıktı

SAMSUN'da, kavga ihbarına giden polisin şüpheli davranışları nedeniyle arama yaptığı S.Ö.'nün (13) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAMSUN'da, kavga ihbarına giden polisin şüpheli davranışları nedeniyle arama yaptığı S.Ö.'nün (13) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede şüpheli davranışlarda bulunan çocuğu fark etti. Polis ekipleri S.Ö.'nün üzerini aradı. Aramada, çocuğun üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Ö., ifadesinden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. El konulan tabanca ise kriminal incelemeye alındı.



- Samsun

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