Son Dakika Haberleri: Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

2 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi çarşı ve mahalle bekçileri, Kale Mahallesi Anıt Park'ta şüpheliyi bir kişiyi durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda, hırsızlık ve yağma suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası tespit edilen Burak K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Gazi Polis Merkezi, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel
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