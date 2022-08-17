KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

17.08.2022 19:49
KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı

Samsun'da 138 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi olan KOAH hastası Kaşif Sevinç'in son testi pozitif çıktı.

Samsun'da 138 kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi olan KOAH hastası Kaşif Sevinç'in son testi pozitif çıktı.

Özel bir hastanede, KOAH hastası Sevinç'in takibini yapan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Sevinç'in, Kovid-19 salgını çıktığı günden itibaren hastalığı atlatamayacağı endişesi ile test yaptırdığını söyledi.

Özkaya, şöyle devam etti:

"Test yapılmaya başlandığı günden itibaren hemen hemen her gün test yaptırmış. İşin ilginç yanı şu, ilk aşısını yaptırana kadar testleri negatif çıkıyor. Aynı zamanda antikor testi de yaptırıyor. İlk aşısını 2021 yılının Mart ayında oluyor. Aşı olduktan sonra yine Kovid-19 testi ile antikor testi yaptırıyor. Testleri yine negatif çıkarken antikoru da olmadığı ortaya çıkıyor. İkinci Sinovac aşısını olduktan sonra antikorları artıyor. Yani hastalığa yakalanıp antikorları artmıyor, aşıdan sonra antikorları artıyor. O zamana kadar yaptırdığı tüm Kovid-19 testleri negatif çıkıyor."

İkinci aşısından sonra Sevinç'in Kovid-19'dan, antikorları oluştuğu için korunmaya devam ettiğini öne süren Prof. Dr. Özkaya, şunları kaydetti:

"Hastalığa yakalanma korkusu ile testlerine devam ediyor. Hastanın KOAH hastası olduğu için nefes darlığı bulunuyor. Bunun için her fırsatta Kovid-19 testi yaptırma imkanına sahip. Nefes darlığı yüzünden hiçbir doktor sorumluluk almadığı için her seferinde test yaptırabiliyor. 138. kez test yaptırıyor, dünyada bu kadar test yaptıran kimse yok. Aynı zamanda aşının bu kadar etkin olduğunu, yani antikor oluşturduğunu ve salgından koruduğunu da dünyada gösteren tek vaka."

Prof. Dr. Özkaya, hastanın son testinin pozitif olduğunu ancak aşılar sayesinde hastalığı evinde grip gibi geçirdiğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı Ukrayna'ya giden karpuz yüklü tır alev alev yandı Ukrayna'ya giden karpuz yüklü tır alev alev yandı Çocuklar istedi, başkan çözdü Çocuklar istedi, başkan çözdü
Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 02:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: KOAH hastası 138 kez Kovid-19 testi yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement